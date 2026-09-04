Минтуризма Дагестана взыскивает с подрядчика 148 млн рублей субсидий

Арбитражный суд Республики Дагестан перенес рассмотрение иска Министерства по туризму и народным художественным промыслам РД к компании «Югпромтранс». Ведомство требует взыскать с коммерческой организации субсидию в размере 148,2 млн руб., однако само не явилось в суд и не обосновало размер своих претензий.

Заседание началось еще 11 августа 2026 года, после чего было объявлено о перерыве до 20 августа. На прошедшем заседании интересы государства вновь никто не представил. Истец, надлежащим образом извещенный о времени и месте разбирательства, повторно проигнорировал вызов суда и не предоставил обязательный расчет суммы исковых требований.

В то же время представитель ответчика — ООО «Югпромтранс» — присутствовал в зале суда. Он поддержал позицию, изложенную в отзыве на иск, и предъявил суду весомые аргументы в защиту компании: фотографии и видеоматериалы, которые, по словам юриста, подтверждают достижение целевых показателей проекта, на который выделялись бюджетные средства.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Югпромтранс» зарегистрировано в 2022 году в пос. Мамедкала (респ. Дагестан). Уставный капитал общества составляет 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — деятельность автомобильного грузового транспорта. Учредитель — Кабир Курбанов. Убыток предприятия за 2025 год составил 3,2 млн рублей.

В соответствии с частью 5 статьи 158 АПК РФ, арбитражный суд признал невозможным рассмотрение дела по существу из-за отсутствия истца и необходимости оценки новых доказательств со стороны ответчика.

Определением от 20 августа 2026 года разбирательство отложено на 22 сентября 2026 года на 10:20. Суд обязал истцу (Минтуризм РД): обеспечить явку представителя и представить подробный расчет суммы иска с правовыми обоснованиями. Суд предупредил, что без этих документов дело не может быть рассмотрено.

Ответчику («Югпромтранс»): при наличии дополнительных аргументов предоставить мотивированные возражения и иные доказательства.

Ранее Арбитражный суд Республики Дагестан отложил рассмотрение дела по иску Министерства по туризму и народным художественным промыслам региона к махачкалинскому ООО «Опора» о взыскании 68,15 млн рублей.

Тат Гаспарян