Анапа нарастила глубину бронирования на 38% к началу бархатного сезона

С началом бархатного сезона глубина бронирования в Анапе оказалась на 38% выше, чем годом ранее. Об этом в своих социальных сетях сообщила глава города Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В сентябре—октябре в Анапе рассчитывают принимать туристов около 1,6 тыс. объектов размещения общей вместимостью более 180 тыс. мест. Средняя загрузка курортного комплекса в настоящее время составляет 85%. По данным оперативного мониторинга, туристы также бронируют размещение на более длительный срок по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

С начала 2026 года курорт посетили более 2,6 млн туристов. Несмотря на завершение высокого летнего сезона, пляжи и прогулочные зоны Анапы сохраняют загрузку, сопоставимую с летними показателями.

В администрации города рассчитывают на продолжение туристического сезона осенью. Среди факторов, поддерживающих спрос, власти называют теплую погоду и традиционное снижение туристического потока после завершения летнего пика.

Ранее сообщалось, что участники туристической отрасли фиксируют отдельное снижение бронирований после пожара в государственном природном заповеднике «Утриш» под Анапой, однако связывают его прежде всего с сезонным оттоком семейных туристов, ценовой политикой отелей и общей осторожностью путешественников при планировании осеннего отдыха.

Анна Гречко