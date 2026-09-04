Второй участок Троицкого водопровода в Новороссийске начали реконструировать

В Новороссийске стартовали строительно-монтажные работы на второй очереди реконструкции Троицкого группового водопровода. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя главы города Александр Губанов в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Работы ведутся на участке от дома №2 на улице Магистральной до дома №3 на улице Кутузовской. Его протяженность составляет 400 м, диаметр нового трубопровода — 720 мм. Сейчас подрядчик проводит подготовку к укладке труб: планирует территорию и откачивает воду. На объекте задействованы шесть специалистов.

По словам господина Губанова, этот участок считается одним из наиболее проблемных из-за регулярных порывов и утечек. После реконструкции власти рассчитывают повысить надежность водоснабжения и снизить риск аварий.

Троицкий групповой водопровод обеспечивает водой Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также ряд населенных пунктов Крымского района и поселки Черноморского побережья. В июне 2026 года работа объекта временно приостанавливалась из-за аварии, связанной с отключением электрооборудования водозабора и одной из насосных станций. После восстановления внешнего электроснабжения подачу воды возобновили.

Строительство участка Троицкого водопровода от Новороссийска до Кабардинки началось в январе 2023 года. Параллельно проектировался заключительный участок от Кабардинки до Геленджика протяженностью 18 км.

В июле 2024 года сообщалось, что последний этап протяженностью 18,2 км — от Кабардинки до резервуаров чистой воды на улице Новороссийской в Геленджике — планировалось завершить не позднее ноября 2026 года. Стоимость этого этапа оценивалась в 7,6 млрд руб.

Анна Гречко

Анна Гречко