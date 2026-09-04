В Самарской области суд отказал испанской компании во взыскании 1 млрд рублей с компании из Чапаевска

Арбитражный суд Самарской области отказал испанской компании Maxamcorp International, S.L. во взыскании более 1 млрд руб. с АО «Высокотехнологичные системы инициирования». Об этом сообщает пресс-служба суда.

В суде уточняют, что испанская компания просила взыскать с АО «Высокотехнологичные системы инициирования» рыночную стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в общем размере свыше 1 млрд. руб.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», основным видом деятельности АО «Высокотехнологичные системы инициирования» является оптовая торговля промышленными химикатами. Организация зарегистрирована в Чапаевске.

Руфия Кутляева