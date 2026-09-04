В Новороссийске 2 и 3 сентября не выявили превышений по загрязняющим веществам в воздухе

В Новороссийске 2 и 3 сентября не зарегистрировали превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. В оба дня уровень загрязнения воздуха в городе оценивался как пониженный, сообщает комплексная лаборатория мониторинга загрязнения окружающей среды (КЛМЗОС) Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

2 сентября превышений максимально разовых ПДК по взвешенным веществам, сероводороду, оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, диоксиду серы и формальдегиду не выявлено. Аналогичные результаты получили 3 сентября. Превышений по всем указанным веществам также не зарегистрировано, уровень загрязнения атмосферы остался пониженным.

Регулярный контроль качества воздуха особенно важен для Новороссийска из-за высокой промышленной и транспортной нагрузки на город. Здесь расположены крупный морской порт, промышленные предприятия и автомобильные магистрали, а особенности рельефа и погодные условия могут влиять на рассеивание загрязняющих веществ. Постоянные замеры позволяют своевременно выявлять неблагоприятные изменения и оценивать экологическую обстановку в городе.

Анна Гречко