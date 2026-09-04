В Ставрополе вынесли приговор по делу о хищении бюджетных 11 млн рублей

Суд в Ставрополе признал директора строительной компании виновным в хищении бюджетных средств при выполнении контракта на благоустройство проспекта Октябрьской революции. Об этом сообщает пресс-служба краевого УФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Доказано, что в 2023 году фирма заключила контракт с комитетом городского хозяйства на сумму более 192 млн руб. При этом в ходе исполнения контракта директор намеренно заменил предусмотренные проектно-сметной документацией материалы на более дешевые аналоги. Ущерб бюджету составил более 11,4 млн руб.

Предпринимателю назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Отмечается, что ущерб бюджету осужденный возместил в полном объеме.

Константин Соловьев