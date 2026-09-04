В Новороссийске начали ремонтировать дом на проспекте Дзержинского

В многоквартирном доме на проспекте Дзержинского, 162 в Новороссийске начались ремонтные работы, власти планируют привести здание в порядок к началу октября. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Мэр вместе с руководителем следственного отдела по Новороссийску краевого управления СК России Максимом Переверзевым проверил ход работ и встретился с жителями дома. По словам главы города, здание долгие годы находилось в неудовлетворительном состоянии, а к ремонту привлекли предпринимателей.

Сейчас в доме завершен демонтаж в помещениях общего пользования, начался ремонт прачечной и женской душевой. Также решается вопрос о замене электропроводки и приведении электрощитка в нормативное состояние. Кравченко поручил завершить основные работы к началу октября.

Отдельной проблемой остается задолженность жителей за коммунальные услуги и работа управляющей компании. Как заявил глава города, после совместной проверки в ноябре прошлого года УК получила предписания об устранении нарушений. Сейчас организация привлечена к уголовной ответственности, а власти рассматривают вопрос о ее замене.

Заместителю главы Новороссийска поручено в течение месяца определить новую управляющую компанию, которая сможет взять дом под управление и наладить хозяйственное обслуживание и санитарное состояние объекта. Господин Кравченко подчеркнул, что за восемь лет в доме накопилось значительное количество проблем.

Власти направили документы в жилищную инспекцию. Администрация города ведет работу с должниками и контролируют ход ремонта.

Ранее сообщалось, что администрация Новороссийска утвердила условия продажи одноэтажного дома на углу улиц Первомайской и Пушкинской на Мефодиевке. Объект культурного наследия регионального значения планировали выставить на электронный аукцион с начальной ценой 1 руб. Речь идет о здании площадью около 425 кв. м, которое входит в исторический комплекс «Новый город Русский Стандарт». Дом построен в конце XIX — начале XX века и сохранил характерные для того периода архитектурные элементы: центральный ризалит, декоративный аттик и арочный вход.

Анна Гречко