Суд оставил под арестом водителя автобуса, сбившего людей у храма на Урале

Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил под стражей Икромжона Хамраева, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть четырех человек. Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил ему срок содержания под арестом до 10 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 10 июня Икромжон Хамраев, управляя маршрутным автобусом, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения с легковым автомобилем автобус вылетел на тротуар и наехал на пешеходов у храма Большой Златоуст в центре Екатеринбурга. На месте происшествия погибли четыре человека, среди которых девятилетний ребенок, еще несколько пострадавших получили травмы.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Адвокат обвиняемого в апелляционной жалобе просил суд избрать более мягкую меру пресечения, однако вышестоящая инстанция сохранила первоначальное решение без изменений.