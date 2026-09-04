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Суд оставил под арестом водителя автобуса, сбившего людей у храма на Урале

Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил под стражей Икромжона Хамраева, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть четырех человек. Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил ему срок содержания под арестом до 10 декабря.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 10 июня Икромжон Хамраев, управляя маршрутным автобусом, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения с легковым автомобилем автобус вылетел на тротуар и наехал на пешеходов у храма Большой Златоуст в центре Екатеринбурга. На месте происшествия погибли четыре человека, среди которых девятилетний ребенок, еще несколько пострадавших получили травмы.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Адвокат обвиняемого в апелляционной жалобе просил суд избрать более мягкую меру пресечения, однако вышестоящая инстанция сохранила первоначальное решение без изменений.

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