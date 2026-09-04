Фиктивный инвалид из Самарской области незаконно получил более 2 млн рублей
В Хворостянском районе Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в мошенничестве при получении социальных выплат в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Ущерб от действий подозреваемого превысил 2 млн 67 тыс. рублей. Об этом сообщила прокуратура в пятницу, 4 сентября.
Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ
Установлено, что в 2014 году жителю района была назначена страховая пенсия по II группе инвалидности. Но прокурорская проверка показала, что мужчина не состоял на учете в профильном медицинском учреждении, не проходил там лечение и не направлялся на медико-социальную экспертизу. Выплаты были оформлены на основании подделанных документов.
Прокуратура взяла расследование уголовного дела под контроль.