Ресторан «Bellissimo» в Новороссийске выставили на продажу за 250 млн рублей

В Новороссийске на продажу выставили несколько объектов коммерческой недвижимости в прибрежных и туристических локациях. Согласно данным одного из сайтов объявлений, самый дорогой лот — ресторан «Bellissimo» в Широкой балке, чья стоимость составляет 250 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Здание площадью 776 кв. м расположено на первой береговой линии. В объявлении указано, что расстояние до моря составляет около 10 м. Заведение продается вместе с оборудованием и мебелью, то есть фактически в полной комплектации. Ресторан был построен еще в советское время и считается одним из известных заведений Широкой балки.

Еще один объект выставлен на продажу на улице Советов, 49а. Речь идет о здании площадью 997 кв. м, расположенном на земельном участке площадью 13,5 сотки. Ранее здесь работал ресторан «Чайка», который также был известным заведением общепита в советские годы. Сейчас объект с помещениями свободного назначения предлагается за 90 млн руб.

На набережной Адмирала Серебрякова, 27а продается готовое помещение кафе площадью 233 кв. м с летней площадкой на 120 кв. м. Помещение находится в долгосрочной аренде. Стоимость объекта в объявлении составляет 13 млн руб.

По этому же адресу выставлен еще один лот — 8 соток пляжной территории в яхт-клубе «Русское море». За участок продавец просит 20 млн руб. Вместе с пляжем предлагается помещение, которое можно использовать под магазин или кафе.

Еще один объект коммерческой недвижимости продается на улице Рыбацкой — в ближайшем к пляжу Алексино доме. Помещение свободного назначения площадью в объявлении не указано, его стоимость составляет 19 млн руб. Продавец рассматривает объект как площадку для сезонного или круглогодичного бизнеса. В качестве возможных вариантов использования указаны магазин и апартаменты. При этом помещению требуется ремонт.

Всего на рынке одновременно представлены несколько объектов в локациях с туристическим трафиком — от действующего ресторана на первой береговой линии до пляжной территории и помещений под коммерческое использование. Цены предложений варьируются от 13 млн до 250 млн руб.

Анна Гречко