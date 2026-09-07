В Черноземье 8 сентября ожидается теплая и пасмурная погода, до +18°C

Во вторник, 8 сентября, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода без осадков. Температура будет варьироваться от +9°C до +18°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +11°C, днем поднимется до +18°C, вечером опустится до +16°C, а ночью вновь будет +11°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +10°C, днем воздух прогреется до +15°C, вечером ожидается +13°C, а ночью температура сохранится на уровне +9°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром ожидается +10°C, днем будет до +17°C, вечером — +15°C, а ночью температура опустится до +11°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +10°C, днем поднимется до +14°C, вечером будет +12°C, а ночью столбик термометра покажет +8°C. Ветер до 5 м/с.

В Орле утром ожидается +11°C, днем — +16°C, вечером столбик термометра покажет до +12°C, а ночью — +10°C. Ветер до 6 м/с.

В Тамбове утром будет +9°C, днем — +14°C, вечером — +13°C, а ночью столбик термометра вновь опустится до +9°C. Ветер до 4 м/с.

Алина Морозова