Взаиморасчеты между РФ и КНР почти полностью ведутся в национальных валютах, рассказал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Выступая на церемонии открытия Российско-Китайского энергетического бизнес-форума, он отметил, что в настоящее время активно идет процесс диверсификации международных платежных инструментов. Доля юаня в международных платежных операциях Китая за последние 15 лет выросла с 2 до 53%. Как подчеркнул Сечин, для закрепления использования нацвалют требуется донастройка инфраструктуры и инструментов — в части клиринга и корреспондентских счетов. Глава компании рассчитывает на содействие Банка России и Народного банка Китая.

ПСБ и Еврейская автономная область на полях Восточного экономического форума договорились о реализации двух инвестиционных проектов общим объемом финансирования со стороны банка в размере 1,5 млрд руб. Одним из направлений сотрудничества сторон станет создание рыбоводческого хозяйства на территории Еврейской автономной области. Вторым совместным проектом банка и региона станет разработка торфяных месторождений. Еврейская автономная область обладает диверсифицированной экономикой и в последние годы демонстрирует устойчивый рост благодаря реализации крупных инвестиционных проектов, — заявил председатель ПСБ Петр Фрадков.

Рост цен на первичном рынке элитного жилья Москвы за 10 лет оказался более чем в шесть раз выше, чем на вторичном, говорится в сообщении консалтинговой компании NF Group. Стоимость 1 кв. м в новостройках выросла на 185% против 30% на вторичном рынке. В результате по итогам первого полугодия ценовой разрыв между сегментами составляет около 700 тыс. руб. за 1 кв. м, тогда как десять лет назад готовое жилье было на 50% дороже новостроек.