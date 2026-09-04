Екатеринбургские депутаты передали школьные принадлежности многодетным семьям

Депутаты Екатеринбургской городской думы помогли многодетным семьям и семьям участников специальной военной операции подготовить детей к новому учебному году. В преддверии 1 сентября школьникам передали канцтовары, ранцы и другие необходимые принадлежности, сообщили в пресс-службе гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Екатеринбургской городской думы Фото: Пресс-служба Екатеринбургской городской думы

Председатель городской думы Анна Гурарий организовала чаепитие для семьи участника СВО, в которой воспитываются двое сыновей. Младшему ребенку шесть лет, он готовится пойти в школу. Старший учится в шестом классе. Детям передали наборы с тетрадями, ручками, красками, бумагой, линейками и другими принадлежностями.

Первый заместитель председателя думы Михаил Матвеев встретился с семьями участников СВО и многодетными семьями: детям он передал сладкие подарки, а родителям — сертификаты на покупку канцелярии.

Многодетной семье, в которой воспитываются шестеро детей, помог депутат Алексей Вихарев. Летом семья пострадала от паводка, из-за которого были испорчены заранее приобретенные для школы вещи. Детям передали новые тетради и канцелярию.

Наборы «первоклассника» вручил другой многодетной семье депутат Алексей Шестаков. В них вошли тетради, ручки, фломастеры, краски, пластилин, цветная бумага и другие принадлежности.

Михаил Вечкензин помог семье из Истока – передал детям школьные принадлежности. Алексей Мещеряков поддержал семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации: дети получили ранцы, сумки для сменной обуви и наборы канцтоваров.

Алексей Буров