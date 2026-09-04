Бабаюртовская ЦРБ не смогла обосновать списание долга в 68 млн рублей

Арбитражный суд Республики Дагестан перенёс рассмотрение спора между Бабаюртовской центральной районной больницей и региональным УФНС о признании безнадёжной задолженности на 68,14 млн рублей — стороны не явились на заседание и не исполнили требования суда по подготовке документов.

Больница обратилась в арбитраж с требованием признать безнадёжной к взысканию задолженность по налогам, пеням и штрафам на общую сумму 68,14 млн рублей, а также отменить девять решений налогового органа о принудительном взыскании этих средств с лицевых счетов учреждения — в том числе решения № 42 от 25.05.2022, № 2323 от 15.11.2024, № 99 от 28.02.2024 и ряд других.

Ни представители больницы, ни сотрудники УФНС по Республике Дагестан не явились на заседание и не исполнили определение суда о подготовке дела. Судья Ф. И. Магомедова сочла невозможным рассмотреть спор по существу и предоставила сторонам время для подготовки документов.

До следующего заседания суд обязал Бабаюртовскую ЦРБ представить детальную расшифровку долга в размере 48,3 млн рублей с указанием периодов образования недоимки по каждому виду налогов, копии требований об уплате, на основании которых принимались решения о взыскании, письменное обоснование правовой позиции — почему долг считается безнадёжным и какие нормы Налогового кодекса нарушила ФНС, — а также доказательства обжалования налоговых решений в вышестоящем органе. Суд предупредил: при повторном неисполнении требований будет рассмотрен вопрос о наложении штрафа за неуважение к суду в соответствии со ст. 119 АПК РФ.

УФНС по Республике Дагестан обязали направить мотивированный письменный отзыв на иск, подтвердить первичными документами — декларациями, расчётами, постановлениями — факт возникновения спорной задолженности и периоды её администрирования, а также доказать надлежащее направление всех оспариваемых актов в адрес больницы.

Тат Гаспарян