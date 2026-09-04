В Ярославской области задержали участника группировки похитителей икон

В Ярославской области задержан последний участник группировки, которая специализировалась на хищении старинных икон из храмов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД России Фото: МВД России

Подозреваемый был задержан после кражи иконы в Измайлово. Госпожа Волк рассказала, что мужчина на рынке подошел к продавцу церковной утвари и попросил оценить привезенную им религиозную книгу. Пока тот осматривал издание, подозреваемый накинул материю на одну из продаваемых икон и спрятал ее в свою сумку. Затем мужчина быстро забрал книгу и ушел. Заметивший пропажу продавец пытался остановить похитителя, но тот распылил ему в лицо аэрозоль из баллончика.

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с оперативниками Восточного округа Москвы установили личность похитителя и задержали его в Ярославской области.

«Похищенная икона Пресвятой Богородицы "Казанская", датируемая XIX веком, обнаружена оперативниками под водительским сиденьем автомобиля злоумышленника»,— сообщила госпожа Волк.

В отношении ранее судимого подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, он арестован. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в мае этого года были задержаны двое участников ОПГ — оба ранее судимые жители Ярославской области. Обнаруженные у фигурантов иконы были похищены из храмов в Ярославской, Костромской и Вологодской областях.

Алла Чижова