В Ярославской области задержали участника группировки похитителей икон
В Ярославской области задержан последний участник группировки, которая специализировалась на хищении старинных икон из храмов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Фото: МВД России
Подозреваемый был задержан после кражи иконы в Измайлово. Госпожа Волк рассказала, что мужчина на рынке подошел к продавцу церковной утвари и попросил оценить привезенную им религиозную книгу. Пока тот осматривал издание, подозреваемый накинул материю на одну из продаваемых икон и спрятал ее в свою сумку. Затем мужчина быстро забрал книгу и ушел. Заметивший пропажу продавец пытался остановить похитителя, но тот распылил ему в лицо аэрозоль из баллончика.
Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с оперативниками Восточного округа Москвы установили личность похитителя и задержали его в Ярославской области.
«Похищенная икона Пресвятой Богородицы "Казанская", датируемая XIX веком, обнаружена оперативниками под водительским сиденьем автомобиля злоумышленника»,— сообщила госпожа Волк.
В отношении ранее судимого подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, он арестован. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в мае этого года были задержаны двое участников ОПГ — оба ранее судимые жители Ярославской области. Обнаруженные у фигурантов иконы были похищены из храмов в Ярославской, Костромской и Вологодской областях.