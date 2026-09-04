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В Ростовской области безработица сохранилась на уровне 0,3%

По итогам первого полугодия 2026 года на рынке труда Ростовской области уровень регистрируемой безработицы сохранился на отметке 0,3% к численности рабочей силы, а коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда составил 0,3 человека на одну вакансию. Соответствующие данные содержатся в отчете на сайте правительства региона, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Так, в январе-июне 2026 года за содействием в трудоустройстве в службу занятости обратились 16,5 тыс. человек, из них безработными были признаны 9,9 тыс. граждан. При этом банк вакансий на 1 июля насчитывал 34,8 тыс. предложений, более двух третей из которых (22,7 тыс.) — по рабочим профессиям. Работодатели региона за полгода заявили 49,8 тыс. вакансий, что позволило трудоустроить 6,9 тыс. человек.

Важным инструментом поиска работы стали ярмарки вакансий и учебных рабочих мест: за шесть месяцев их прошло 490, в них приняли участие 21,4 тыс. соискателей. В результате таких мероприятий работу нашли 4,9 тыс. жителей области.

Два этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». посетили 47,2 тыс. человек, еще 7,1 тыс. воспользовались онлайн-сервисами. На 716 площадках более 1,1 тыс. работодателей представили свыше 24 тыс. рабочих мест. Итогом стало трудоустройство 2,4 тыс. граждан.

Параллельно прошел фестиваль профессий, собравший более 38 тыс. участников.

Наталья Белоштейн

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