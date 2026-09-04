В Ставрополе на подростков завели уголовное дело за угон детского паровозика

В Ставрополе трое подростков стали фигурантами уголовного дела после серии ночных правонарушений, начавшихся с угона автомобиля и завершившихся повреждением аттракциона в городском парке. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Ставрополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Логинова / Коммерсантъ Фото: Наталья Логинова / Коммерсантъ

По данным полиции, накануне в отдел МВД поступили заявления от нескольких жителей города. Они сообщили об угоне отечественного автомобиля, краже наушников из точки общепита и повреждении оборудования аттракциона. Личности подозреваемых установили по записям камер наблюдения.

В полицию попали двое 17-летних юношей и их 14-летний знакомый. Как установили правоохранители, автомобиль они обнаружили во дворе многоэтажного дома с незапертой дверью. Подростки замкнули провода, запустили двигатель и ночью проехали по городу, после чего оставили машину на одной из улиц.

Затем они похитили наушники в кафе и попытались найти деньги в кассе аттракционов. После этого подростки угнали детский «Паровозик» и проехали на нем по территории парка. В результате была повреждена его электронная система и крыша.

По факту угона автомобиля следственный отдел №3 СУ УМВД России по Ставрополю возбудил уголовное дело. По остальным эпизодам полиция проводит проверки. Подростков поставили на профилактический учет в органах внутренних дел.

Валерий Климов