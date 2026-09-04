В Сочи продолжают ликвидировать возгорание на нефтебазе после атаки БПЛА

В Сочи продолжают ликвидировать возгорание на территории нефтебазы, возникшее в результате ночной атаки беспилотников. На месте падения обломков БПЛА в Адлерском районе работают оперативные и специальные службы. В городе провели подворовые и подомовые обходы. По нескольким адресам зафиксировали повреждения остекления, с собственниками объектов продолжают работу, сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

Системы жизнеобеспечения Сочи, а также объекты социальной, жилищно-коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры работают штатно. На нескольких маршрутах общественного транспорта в Адлерском районе временно скорректировали график, чтобы обеспечить работу служб в местах падения обломков.

Объекты санаторно-курортной и туристической отрасли продолжают работу с учетом действующего статуса по безопасности. Роспотребнадзор проводит замеры качества воздуха в связи с возгоранием на нефтебазе.

Сочинский аэропорт работает по фактическому расписанию, которое авиакомпании корректируют с учетом изменений. Пассажирам рекомендуют отправляться в аэропорт после получения от авиакомпании актуальной информации о времени вылета.

Ранее сообщалось, что в Сочи и на федеральной территории «Сириус» после ночной атаки беспилотников обнаружили обломки БПЛА по нескольким адресам. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждения получили стекла в нескольких жилых домах и зданиях. В отдельных случаях возникли возгорания, которые оперативно ликвидировали.

После атаки оперативные службы продолжают работать в городе и на территории «Сириуса». Жителей призвали не снимать и не распространять фотографии и видео последствий атаки, мест обнаружения обломков, средств отражения атаки, а также работы специальных и оперативных служб.

Мария Удовик