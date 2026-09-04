Ставропольское УФАС добилось заключения договора «Газпрома» с предпринимателем

АО «Газпром газораспределение Ставрополь» устранило нарушение антимонопольного законодательства после предупреждения Ставропольского УФАС. Компания отказала индивидуальному предпринимателю в заключении договора о взаимодействии для выполнения работ с газовым оборудованием, после чего антимонопольное ведомство потребовало пересмотреть это решение.

Предприниматель обратился в УФАС после отказа газораспределительной организации заключить договор на проведение работ по ремонту внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, не входящих в установленный минимальный перечень. В «Газпром газораспределении Ставрополь» отказ объяснили тем, что у компании достаточно собственных ресурсов для выполнения таких работ.

УФАС сочло такое обоснование незаконным. По мнению ведомства, законодательство не ставит возможность заключения подобных договоров в зависимость от наличия или отсутствия свободных ресурсов у специализированной газовой организации и не позволяет ей произвольно отказывать контрагентам в сотрудничестве.

Антимонопольная служба установила, что «Газпром газораспределение Ставрополь» занимает доминирующее положение на соответствующем рынке в пределах принадлежащих компании сетей. В действиях организации усмотрели признаки нарушения закона о защите конкуренции в части экономически необоснованного отказа от заключения договора.

После получения предупреждения компания сообщила УФАС об устранении нарушения. Предпринимателю направили уведомление о возможности повторно подать заявку на заключение договора о взаимодействии.

Речь идет о взаимодействии при выполнении работ с газовым оборудованием, не включенных в минимальный перечень, установленный постановлением правительства РФ №410 от 14 мая 2013 года.

Валерий Климов