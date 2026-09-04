ВТБ и Фонд защитников природы в рамках Восточного экономического форума очистят 4 км побережья на острове Попова в Приморском крае. Дополнительно состав и объем накопившегося морского мусора будет исследован с помощью беспилотников, спутниковых снимков и нейросети. Об этом на форуме сообщил советник президента – председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы Петр Шпиленок. Поддержка ВТБ дает возможность превратить работу волонтеров, природоохранную экспертизу и технологии в решения, которые в дальнейшем смогут использоваться на разных побережьях России», добавил он.

Российские компании с Дальнего Востока начали перерегистрироваться в Китае. Причина — высокие налоги, дорогие кредиты и рабочая сила в России, тогда как в КНР предлагают льготы и займы под 3%. Об этом заявил глава «Опоры России» на Восточном экономическом форуме. По его словам, предприятия уже переходят в китайские технопарки буквально через реку Амур. Однако опрошенные консультанты не подтверждают массового переезда, хотя интерес к соседней стране сохраняется.

Структура Газпромбанка избавилась от непрофильного актива — торгцентра «Город Косино» общей площадью 130 тыс. кв. м на востоке Москвы. Новым владельцем объекта стал азербайджанский предприниматель. Бизнесмен мог заплатить за актив оценочно 6,5–10 млрд руб., пишет “Ъ”.