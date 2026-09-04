На Ставрополье 23-летнего водителя приговорили к пяти годам колонии за смертельное ДТП
Суд в Андроповском районе Ставропольского края приговорил 23-летнего местного жителя к пяти годам лишения свободы за смертельное ДТП в состоянии опьянения. Об этом сообщила прокуратура края.
Авария произошла в мае 2023 года возле села Курсавка. По данным суда, молодой человек, находившийся за рулем легкового автомобиля в нетрезвом состоянии, допустил наезд на 72-летнюю женщину. Пешеход получила тяжелые травмы и впоследствии скончалась.
Суд назначил ему пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, его лишили права управлять транспортными средствами на два года и шесть месяцев.
Приговор пока не вступил в законную силу.