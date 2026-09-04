Пассажиров 17 рейсов в Сочи разместили в гостиницах

Авиакомпании направили 16 самолетов, следовавших в Сочи, на запасные аэродромы после введенных ночью ограничений воздушного пространства. Ограничения действовали 11 часов. В аэропорту Сочи отменили 16 рейсов на вылет и 14 — на прилет, пассажиров 17 рейсов разместили в гостиницах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Всего аэропорт Сочи готов обслужить 189 рейсов. На вылет задерживаются 64 рейса, на прилет — 53. Ранее сообщалось, что Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в Сочи, Краснодаре и Геленджике. Последние ограничения в Сочи действовали с 21:31 мск до 09:12 мск.

Пассажирам рекомендуют перед выездом уточнять статус рейса у авиакомпании. Информация об изменениях также доступна через аудиообъявления в терминале, электронные табло и информационные экраны, а также на официальных сайтах аэропорта Сочи и авиакомпаний. В аэропорту усилили работу справочной службы и колл-центра, установили 300 дополнительных мест и разместили 200 карематов для отдыха.

Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов и предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. В аэропорту работают мобильные приемные. Обратиться к дежурному прокурору можно по телефону 8-919-899-87-33.

Мария Удовик