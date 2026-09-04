В Ростове ищут подрядчика для содержания 22 подземных переходов
В Ростове-на-Дону объявили закупку на содержание всех 22 подземных пешеходных переходов города. Начальная цена контракта составляет около 1,9 млн руб., следует из данных госзакупок.
Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ
Подрядчику предстоит отвечать за санитарное состояние переходов и их содержание в течение года. В частности, в его обязанности войдут уборка помещений, мойка поверхностей, очистка урн, удаление незаконных объявлений и граффити. Зимой потребуется убирать и вывозить снег, а также обрабатывать лестницы противогололедными материалами.
Помимо текущей уборки, в перечень работ включили восстановление отдельных элементов инфраструктуры — гранитной и тротуарной плитки, пандусов и перил. Исполнитель также должен следить за состоянием переходов и оперативно устранять повреждения, которые могут представлять угрозу для пешеходов. При необходимости проход в опасную зону разрешается временно закрывать.
Отдельные требования предусмотрены на случай нештатных ситуаций. В праздничные дни и при чрезвычайных происшествиях подрядчик должен организовывать дежурство. Кроме того, раз в неделю ему предстоит направлять заказчику фотоотчет о состоянии всех объектов.
В перечень вошли переходы на Большой Садовой, проспектах Шолохова и Нагибина, а также на улицах Стадионной, Донской, Седова и других городских магистралях.
Заключить контракт планируется до 1 ноября 2026 года. Подать заявки на участие в аукционе можно до 11 сентября.