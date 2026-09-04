В Ростове ищут подрядчика для содержания 22 подземных переходов

В Ростове-на-Дону объявили закупку на содержание всех 22 подземных пешеходных переходов города. Начальная цена контракта составляет около 1,9 млн руб., следует из данных госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ

Подрядчику предстоит отвечать за санитарное состояние переходов и их содержание в течение года. В частности, в его обязанности войдут уборка помещений, мойка поверхностей, очистка урн, удаление незаконных объявлений и граффити. Зимой потребуется убирать и вывозить снег, а также обрабатывать лестницы противогололедными материалами.

Помимо текущей уборки, в перечень работ включили восстановление отдельных элементов инфраструктуры — гранитной и тротуарной плитки, пандусов и перил. Исполнитель также должен следить за состоянием переходов и оперативно устранять повреждения, которые могут представлять угрозу для пешеходов. При необходимости проход в опасную зону разрешается временно закрывать.

Отдельные требования предусмотрены на случай нештатных ситуаций. В праздничные дни и при чрезвычайных происшествиях подрядчик должен организовывать дежурство. Кроме того, раз в неделю ему предстоит направлять заказчику фотоотчет о состоянии всех объектов.

В перечень вошли переходы на Большой Садовой, проспектах Шолохова и Нагибина, а также на улицах Стадионной, Донской, Седова и других городских магистралях.

Заключить контракт планируется до 1 ноября 2026 года. Подать заявки на участие в аукционе можно до 11 сентября.

Валерий Климов