Ярославский суд ограничил в правах препятствующую лечению сына мать

В Ярославской области суд ограничил в родительских правах мать, которая препятствовала лечению сына-инвалида. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

С иском в суд обратился отец ребенка. В ходе рассмотрения дела суд установил, что мать отрицает установленный врачами диагноз и считает, что ее сыну не нужно лечиться. Она пыталась оспорить диагноз в судебном порядке. Суд в этом ей отказал, приняв во внимание результаты медико-социальной экспертизы.

«Ответчик систематически вступает в конфликты с представителями учреждений, в которых находится и получает необходимую помощь ее сын, выражает несогласие с методами воспитания в детском саду, оспаривает диагнозы и назначенное врачами лечение, находится в состоянии конфронтации со вторым родителем по вопросам, касающимся ребенка»,— рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что мать просила Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра» снять ее ребенка с очереди на предоставление жизненно необходимого медицинского препарата. Суд решил, что такое поведение родителя создает реальную угрозу здоровью ребенка и представляет собой злоупотребление родительскими правами.

Суд ограничил в правах мать и взыскал с нее алименты на содержание сына. Решение было оставлено без изменений после рассмотрения судебной коллегией по гражданским делам Ярославского областного суда.

Алла Чижова