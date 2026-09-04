После ДТП с автобусом на Ставрополье в больницах остаются трое пострадавших

Трое человек, пострадавших в крупной аварии с рейсовым автобусом на Ставрополье, продолжают лечение в медицинских учреждениях региона. Об этом сообщил краевой Минздрав.

Двое пациентов находятся в Пятигорской городской больнице. Еще один пострадавший проходит лечение в Ставропольской краевой клинической больнице. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, при этом врачи отмечают положительную динамику. Других пациентов после оказания помощи выписали либо направили в федеральные медицинские центры для дальнейшего лечения.

Авария произошла в ночь на 30 августа на третьем километре федеральной трассы «Кавказ» возле поселка Иноземцево. Автобус Setra, выполнявший рейс Грузия—Москва, столкнулся с грузовиком «КАМАЗ», после чего съехал с дороги в кювет. По данным следствия, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию.

В аварии погибли шесть человек, еще 40 получили травмы. Первоначально в стационары Ставропольского края доставили 26 пострадавших, среди них было девять детей. Позднее число госпитализированных выросло до 28. В первые часы после ДТП тяжелыми врачи оценивали состояние двух взрослых и двух детей.

По факту происшествия возбуждены два уголовных дела. Одно из них касается оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ), второе — нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности гибель двух и более человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Прокуратура Ставропольского края отдельно проверяет соблюдение требований безопасности при организации пассажирских перевозок.

Валерий Климов