Первокурсник ранил 16-летнего сокурсника ножом в учебном заведении Кизляра

В Кизляре 18-летний первокурсник нанёс проникающее ножевое ранение 16-летнему сокурснику из-за спора за место в аудитории — подозреваемый задержан и признался в содеянном. Об этом сообщает МВД по Республике Дагестан.

В дежурную часть города поступило сообщение о конфликте между двумя студентами первого курса на территории одного из учебных заведений. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что 18-летний уроженец соседней республики нанёс проникающее ножевое ранение в живот своему 16-летнему сокурснику. Пострадавший госпитализирован, нож изъят.

Задержанный признался в произошедшем. По его словам, в начале занятий он занял свободное место в аудитории, после чего к нему подошёл незнакомый ему человек и грубо потребовал его освободить. Опасаясь, что оппонент имеет явное превосходство в драке, подозреваемый нанёс ему удар ножом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Тат Гаспарян