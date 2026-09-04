Глава Оренбуржья анонсировал обновление спортивной инфраструктуры области

Стратегия социально-экономического развития Оренбургской области до 2036 года предусматривает масштабное обновление спортивной инфраструктуры: строительство бассейнов, ледовых арен и «умных» площадок по всему региону. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев.

«Мы должны продолжать вовлекать население в массовые занятия физической культурой. Здоровый образ жизни должен стать нормой для каждого оренбуржца. Будем развивать инфраструктуру для формирования спортивного резерва. Причем доступную для всех, включая лиц с ОВЗ», — отметил глава региона.

Директор института «Рекпроект+», депутат Законодательного Собрания Оренбургской области Валентин Купинов считает, что в Стратегии-2036 развитию спорта уделено серьезное внимание.

«Появление в регионе ледовой арены с двумя катками, 50-метрового бассейна в Оренбурге и 25-метровых бассейнов в Бугуруслане, Гайском, Соль-Илецком, Сорочинском, Кувандыкском и Ясненском округах, а также 10-метровых бассейнов в Бузулукском, Бугурусланском, Сакмарском, Илекском районах – это не просто точечные проекты, а системное повышение доступности спорта для жителей всего региона. Очень важно, что упор делается не только на крупные города, но и на районы, а также на создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Строительство «умных» спортивных площадок и развитие велосипедных и беговых дорожек — это шаг к тому, чтобы здоровый образ жизни был одинаково доступен для каждого, независимо от места проживания и состояния здоровья. Такой подход реально вовлекает население в массовый спорт и формирует здоровое будущее нашего региона», – отметил парламентарий.

Евгений Чернов