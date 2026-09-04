Ставропольский край ожидают ливни с грозами, градом и ветром до 25 м/с

Ставропольский край в ближайшие дни ожидают ливни с грозами и градом, местами ветер будет усиливаться до 20–25 м/с. Неблагоприятную погоду прогнозируют до 7 сентября, сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным спасателей, сильные осадки возможны до конца 4 сентября, в течение 5 и 6 сентября, а также ночью и в первой половине дня 7 сентября. В МЧС предупреждают о риске подтоплений, повреждения кровель и падения деревьев.

Прогноз Ставропольского центра по гидрометеорологии подтверждает ухудшение погоды: на 4 сентября в крае ожидаются кратковременные дожди и грозы, днем воздух прогреется до 28–30 °С. На 5 сентября синоптики также прогнозируют кратковременный дождь и грозу ночью, днем существенных осадков не ожидается.

При этом Гидрометцентр России ожидает сильные грозовые дожди в соседней Ростовской области 5–6 сентября, с порывами ветра до 15–18 м/с. На Ставрополье в эти дни сохраняется высокая, а местами чрезвычайная пожароопасность.

Жителям края рекомендуется во время непогоды отказаться от пребывания рядом с деревьями и слабыми конструкциями, а при возникновении чрезвычайной ситуации обращаться по номеру 112.

Валерий Климов