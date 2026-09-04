Гидравлические испытания провели в 80% МКД Новороссийска

В Новороссийске идет подготовка жилого фонда и социальных объектов к отопительному сезону 2026–2027 годов: гидравлические испытания систем отопления уже выполнены в 80% многоквартирных домах. Об этом заместитель главы города Рафаэль Бегляров сообщил на расширенном аппаратном совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Управляющим компаниям и ТСЖ предстоит устранить выявленные замечания, в том числе связанные с котельными и тепловыми сетями по предписаниям Ростехнадзора. На совещании также рассмотрели вопрос задолженности управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями.

Кроме того, испытания систем отопления на социальных объектах также завершены в 100 учреждениях образования, 16 учреждениях культуры, девяти спортивных объектах и 19 объектах здравоохранения.

Как заявлял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, на подготовку систем жизнеобеспечения региона к зиме направлено более 6 млрд руб, из которых почти 2 млрд руб. — на ремонт и модернизацию котельных и теплосетей. Все основные работы должны быть завершены до 1 октября.

По словам главы края, с 2016 года на Кубани обновлено 1,2 тыс. км. тепловых сетей. Ежегодно планируется ремонтировать не менее 5 коммуникаций для сокращения числа аварий. Жителей Новороссийска призывают своевременно заключать договоры на обслуживание внутридомового газового оборудования и предоставлять специалистам доступ в квартиры для проведения необходимых работ.

Ранее сообщалось, что власти Новороссийска направили более 170 млн руб. на ремонт коммунальных сетей. В 2026 году городское управление имущественных и земельных отношений заключило 18 муниципальных контрактов на ремонт коммунальной инфраструктуры. При этом финансирование идет не только из местного бюджета: часть средств выделена Краснодарским краем в рамках программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

Анна Гречко