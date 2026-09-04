Капремонт Кашарской ЦРБ обойдется в 297 млн рублей

Миллеровская центральная районная больница объявила конкурс на второй этап капремонта Кашарской ЦРБ стоимостью около 297 млн рублей — работы должны завершиться до 30 ноября 2028 года. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Финансирование распределено на три года: в 2026 году планируется направить 87,45 млн рублей, в 2027-м — 57,74 млн рублей, в 2028-м — 151,76 млн рублей. Все строительные работы должны завершиться до 30 ноября 2028 года. Размер обеспечения гарантийных обязательств составит 8,90 млн рублей.

В рамках закупки предусмотрена реконструкция нескольких корпусов больницы: завершение работ в здании стационара (Литер А), капитальный ремонт роддома (Литер Д) и инфекционного отделения (Литер Е), ремонт вспомогательного здания поликлиники (Литер В), обновление детского отделения (Литер К) и стоматологической поликлиники (Литер И). Помимо этого, запланирована полная замена внутриплощадочных сетей водоснабжения, теплоснабжения и связи.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 7 сентября 2026 года.

Капитальный ремонт в Кашарской ЦРБ проходит не единовременно, а этапами. Его реализуют в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Ростовской области» и государственной программы «Развитие здравоохранения». Уже были этапы: например, в 2023 году ремонтировали литеры А, В, Д, позже — литеры К, Е, И. А в 2025–2026 годах объявили второй этап.

Тат Гаспарян