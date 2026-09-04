Минпромторг Удмуртии связал снижение объемов топлива в районах с ремонтом на НПЗ

Объемы топлива в районах Удмуртии не достигают «уровня комфортного потребления» из-за ремонта на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). В минпромторге республики сослались на слова зампредседателя правительства России Александра Новака, заявившего на ВЭФ, что такие работы ведутся на 10% НПЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Несмотря на небольшое снижение совокупных показателей, поставки бензина на территории Удмуртии стабильны. Большинство крупных сетей АЗС продолжают работать в штатном режиме»,— добавили в ведомстве. Вчера в Удмуртии продали почти 1,4 тыс. т топлива, из них около 800 т — бензин.

Напомним, объемы ввозимого в Удмуртию бензина с прошлой пятницы начали сокращаться: вместо планируемых 900 т в день они оказались на отметке 700 т. К настоящему моменту чуть выросли. И. о. министра промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев связал это с «убытием на внеочередной ремонт одного из поставщиков нашей крупнейшей сети», поставки со стороны которого оказались «фактически нулевыми». Об этом глава ведомства рассказал на аппаратном совещании врио главы Удмуртии Ольги Абрамовой утром 31 августа.

Подробнее об этом читайте в материале «Поставщик без горючего».