Власти Новороссийска назвали «искусственными» очереди на АЗС

Заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков в интервью «Новороссийскому рабочему» заявил, что ажиотажный спрос на бензин провоцирует образование очередей на автозаправках. По его словам, в ближайшие дни город ожидает увеличение поставок топлива, а жителям рекомендовали не заправляться впрок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Господин Гавриков уточнил, что основными поставщиками топлива в Новороссийск сейчас являются «Лукойл» и «Роснефть». Региональные руководители компаний подтвердили увеличение поставок бензина в город в ближайшие дни. При этом «Роснефть» может обеспечивать более стабильные поставки благодаря расположению базы компании рядом с Новороссийском, тогда как «Лукойл» доставляет топливо из центральной части России.

Замглавы города также разъяснил порядок внеочередного обслуживания на АЗС. Без очереди могут заправляться инвалиды I и II групп, при этом льгота привязана к человеку, а не автомобилю. Сопровождающий ребенка-инвалида также имеет право на внеочередную заправку, если ребенок находится в машине. Кроме того, льгота предусмотрена для участников Великой Отечественной войны, Героев СССР и России и полных кавалеров ордена Славы.

Участники СВО, ветераны боевых действий, многодетные семьи, беременные женщины, пенсионеры и ветераны труда права на внеочередную заправку не имеют, отметил Александр Гавриков. Исключение составляют участники боевых действий, получившие инвалидность.

Без очереди также обслуживаются машины скорой помощи, полиции, пожарных, МЧС, Росгвардии и других силовых и экстренных служб. При этом замглавы не исключил случаи злоупотреблений со стороны сотрудников АЗС. Для разрешения конфликтов на заправках дежурят волонтеры, а в городе создана группа немедленного реагирования.

Господин Гавриков рекомендовал автомобилистам ориентироваться на городскую бензиновую карту, где информация о наличии топлива обновляется в оперативном режиме. Также сведения можно получить по горячей линии МЦУ.

Вопросы о качестве топлива, подчеркнул он, находятся вне полномочий муниципалитета. При подозрении на несоответствие бензина требованиям автомобилистам рекомендовано обращаться в Росстандарт и прокуратуру.

«Прошу людей чаще пользоваться общественным транспортом, максимально сократить передвижение по городу на личном транспорте»,— заявил замглавы Новороссийска. Он посоветовал автомобилистам не занимать очередь, если бак практически полный: «Из-за ажиотажа очередь создается искусственно».

При этом актуальность данных городской бензиновой карты остается ограниченной. По информации «Новороссийского рабочего», обновления по ряду популярных АЗС на момент мониторинга отсутствовали от 19 часов до двух суток. На АЗС «Лукойл» на улицах Суворовской и Куникова заявлена периодичность обновлений раз в два часа.

Перебои с поставками топлива на юге России начали обостряться в мае 2026 года, к июлю ограничения распространились на ряд регионов. Власти связывали это с ростом сезонного спроса. В конце июля ситуация частично стабилизировалась, однако затем ограничения вновь вернулись в отдельных регионах.

На Кубани перебои наиболее заметны на Черноморском побережье: ограничения на отпуск топлива вводились в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи. В Новороссийске ранее фиксировался дефицит АИ-92 и АИ-95 при сохранявшейся доступности дизеля на большинстве работающих станций.

Ранее сообщалось, что на 9:00 4 сентября в Новороссийске топливо отпускали на 28 автозаправочных станциях. На всех АЗС по решению собственников действуют ограничения.

Анна Гречко