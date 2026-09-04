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Жителя Рыбинска задержали по делу о призывах к экстремизму

Сотрудники УФСБ России по Ярославской области задержали 27-летнего жителя Рыбинска, который подозревается в публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следствие считает, что подозреваемый в Telegram написал комментарии, содержащие призывы к совершению насильственных действий по мотивам национальной ненависти и вражды. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК РФ, максимальное наказание по которой — 5 лет лишения свободы.

Алла Чижова

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