Бизнесмен в Тобольске оштрафован за Волка и Зайца на пакете с фруктами

Городской суд Тобольска по иску «Союзмультфильма» оштрафовал на 20 тыс. руб. местного предпринимателя за нарушение авторских прав на персонажей мультфильма «Ну, погоди!», сообщили в пресс-службе судов Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В мае 2025 года, как указали истцы, в торговой точке продавались сушеные фрукты и ягоды под этикеткой, на которых были изображены Волк и Заяц — согласия на использование персонажей правообладатели не давали. Покупка была заснята на камеру, в суд предоставили чек на сумму 300 руб.

Предпринимателя также обязали оплатить госпошлину на 4 тыс. руб. и судебные издержки почти на 6 тыс. руб. Решение не вступило в законную силу.

Ирина Пичурина