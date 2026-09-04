В Азовском море завершился продолжавшийся больше месяца замор рыбы

Замор рыбы в Азовском море, включая Таганрогский залив, завершился 2 сентября. Об этом сообщили в Южном филиале ВНИРО (АзНИИРХ).

По данным ученых, сейчас содержание кислорода в воде находится на достаточном уровне. Улучшение условий для рыбы связывают с естественным снижением температуры воды и воздуха.

В АзНИИРХ прогнозируют дальнейшее охлаждение Азовского моря. В период с 31 августа по 5 сентября температура поверхности воды в Таганрогском заливе должна постепенно снизиться до 21–22 °C, в центральной части моря — до 22–24 °C.

Замор начался в Таганрогском заливе 27 июля. На его фоне минсельхоз Ростовской области разрешил жителям вылов только бычка и рекомендовал не употреблять в пищу рыбу, погибшую в водоемах.

Валерий Климов