В Татарстане в 2027 году откроют четыре кластера «Профессионалитета»

В Татарстане в 2027 году начнут работу четыре новых кластера федерального проекта «Профессионалитет». Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

Республика вошла в число регионов, которые в шестой раз подряд стали победителями конкурсного отбора.

Всего в 42 регионах России в следующем году откроются 95 кластеров по 19 отраслям. К проекту присоединятся еще 430 колледжей и более 620 предприятий-работодателей.

По словам заместителя председателя Правительства Дмитрия Чернышенко, новые кластеры должны усилить связь колледжей с предприятиями и сделать программы среднего профобразования более практико-ориентированными. До 2030 года планируется включить в проект все колледжи и техникумы страны.

Анна Кайдалова