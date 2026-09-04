Долгосрочные финансовые вложения предприятий Дона сократились почти вдвое

В январе—июне 2026 года долгосрочные финансовые вложения предприятий и организаций Ростовской области без учета субъектов малого предпринимательства составили 22,37 млрд руб., или 50,9% от уровня аналогичного периода 2025 года. Объем таких вложений сократился на 49,1%, почти вдвое. Это следует из материалов Ростовстата, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Годом ранее, в январе—июне 2025 года, объем долгосрочных финансовых вложений составлял 43,94 млрд руб. При этом за тот период показатель составлял 188% к январю—июню 2024 года.

На фоне сокращения долгосрочных вложений общий объем финансовых вложений предприятий вырос. За первые шесть месяцев 2026 года он достиг 728,34 млрд руб., что составляет 119,3% от показателя годом ранее. Основной объем пришелся на краткосрочные вложения — 705,98 млрд руб., или 124,7% от уровня января—июня 2025 года.

Таким образом, при общем росте финансовых вложений почти на пятую часть структура вложений сместилась в сторону краткосрочных инструментов: долгосрочные вложения сократились почти вдвое, тогда как краткосрочные увеличились на 24,7%.

Валерий Климов