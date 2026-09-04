Концерт Пола Окенфолда, премьера с Галь Гадот и опера «Кармен»

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут посетить сольное шоу диджея Пола Окенфолда, посмотреть оперу «Кармен» рамках масштабных гастролей Нижегородского театра оперы и балета. Также можно сходить на кинопремьеры, посетить лекцию музыкального критика или побывать на стендап-шоу. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Покалякин / Коммерсантъ Фото: Илья Покалякин / Коммерсантъ

Где послушать музыку

4 сентября в 19:00 в концертном центре «Сириус» Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени Александра Пушкина исполнит программу «Время Бетховена». Симфонический оркестр La Voce Strumentale под управлением Дмитрия Синьковского вместе с хором и приглашенными солистами исполнит увертюру к трагедии Гете «Эгмонт» и Симфонию №9 ре минор.

Стоимость билета — от 500 руб. (6+)

5 сентября в 18:00 в концертном центре «Сириус» выступит струнный квартет солистов оркестра La Voce Strumentale и лауреат международных конкурсов Аделина Тазиева (флейта). Программу обрамляют два больших романтических произведения: 14-й квартет Франца Шуберта «Смерть и девушка» и квартет №1 соль минор Эдварда Грига. Центральным же событием вечера станет Концертино для флейты, альта и контрабаса чешского авангардиста Эрвина Шульгофа.

Стоимость билета — от 750 руб. (16+)

5 сентября в 21:00 на площадке Mantera Supreme выступит диджей Пол Окенфолд.Трехкратный номинант на «Грэмми» и пионер английского рейв-движения конца 1980-х приедет в Россию с большим электронным шоу. Гостей ждет микс из транса и хауса.

Входной билет на танцпол — 8000 руб., Backstage — 30000 руб. (18+)

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Какие спектакли посмотреть

6 сентября в 18:00 на главной сцене концертного центра «Сириус» нижегородская труппа представит оперу Жоржа Бизе «Кармен». Режиссер Елизавета Мороз уходит от привычных глянцевых испанских стереотипов, превращая знаменитый сюжет в масштабный театрально-музыкальный миф об абсолютной свободе и природе человеческих чувств. Партии исполняют вокалисты: Иван Гынгазов, Наталия Ляскова, Екатерина Лукаш и Венера Гимадиева.

Стоимость билета — от 700 руб. (18+)

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Что смотреть в кино

4, 5 и 6 сентября в кинотеатрах города («Кино Море Молл», City Stars Олимп, City Stars Адлер и «Звездный» в Эстосадке) стартует показ экшн-триллера Кевина Макдональда «Бегущая». По сюжету, привычная жизнь успешного лондонского адвоката Майи рушится после звонка похитителя ее сына. Чтобы спасти ребенка, героине предстоит пройти через адреналиновую гонку на время по всему мегаполису, используя лишь собственное хладнокровие.

Стоимость билета — от 400 руб. (16+)

На этих выходных также покажут байопик Мэтта Джонсона «Тони». Лента рассказывает о бурной юности знаменитого шеф-повара, писателя и путешественника Энтони Бурдена. В 19 лет он оказывается на летней подработке в курортном ресторане Провинстауна, где беззаботные каникулы превращаются в безумный кулинарный хаос и погружение в мир адреналина. В главных ролях — Доминик Сесса и Антонио Бандерас.

Стоимость билета — от 670 руб. (18+)

Еще одна киноновинка — криминальный триллер Мартина Кэмпбелла «Сыграть в ящик». Главный герой Джек планирует инсценировать собственную смерть, чтобы получить крупную страховку на $30 млн. Его соучастницей становится супруга Нора, которая решает разыграть карту по-своему и убить мужа на самом деле. В ключевых ролях задействованы Сэмюэл Л. Джексон и Ева Грин.

Стоимость билета — от 450 руб. (18+)

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Куда сходить еще

5 сентября в 17:00 на поле стадиона «Фишт» сойдутся футбольные клубы «Сочи» и «Нижний Новгород». Южане сразятся с нижегородцами в рамках регулярного домашнего матча.

Стоимость билета — от 200 руб. (0+)

5 сентября в 20:00 на концертной площадке Red Buffet состоится сольный стендап-концерт Валеры Киракосьяна. Резидент проекта Stand Up на ТНТ, Money Mic и участник «Comedy Баттл» отправится в свой первый большой тур. Его комедия построена на ироничных автобиографических рассказах: от перенесенных операций на сердце и комы до тонких повседневных наблюдений об отношениях и национальном колорите.

Стоимость билета — от 599 руб. (18+)

6 сентября в 16:30 в камерном зале концертного центра «Сириус» пройдет лекция Артема Варгафтика «Бизе. „Кармен“». Известный музыкальный критик, телерадиоведущий и двукратный лауреат премии «Тэфи» выступит перед публикой ровно за полтора часа до начала большой оперной премьеры. Артем Варгафтик расскажет о литературных истоках драмы Проспера Мериме, непростой судьбе самого Жоржа Бизе и о том, как скандальная премьера со временем трансформировалась в статус главного мирового шедевра.

Стоимость билета — 500 руб. (6+)

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