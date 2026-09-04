Пермская финтех-компания вошла в пилотную группу ЦБ по внедрению цифрового рубля

Финтех-компания Ckassa сообщила о включении в состав пилотной группы ЦБ России по внедрению цифрового рубля. Как сообщается на сайте компании, по планам Центробанка — масштабное внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября 2026 года. Крупнейшие банки обяжут обеспечить клиентам возможность открывать кошельки, делать переводы и оплачивать покупки цифровой валютой. Внедрение цифрового рубля будет проходить в несколько этапов до осени 2028 года.

Ckassa намерена включить возможность операций с цифровым рублем во все свои платежные сервисы. В первую очередь операции с цифровым рублем будут доступны пользователям платежных форм Ckassa. Покупатели смогут оплачивать товары и услуги цифровым рублем при помощи универсального QR-кода.

Платежи с использованием цифрового рубля отличаются тем, что проходят на платформе Банка России. Это позволяет освободить покупателей от комиссий за любые операции, сделать минимальными тарифы для бизнеса, снизить издержки на администрирование бюджетных платежей, в том числе за счет автоматизации контроля финансирования конкретных проектов для государства.

Сервис платежей «Ckassa» (прежнее название — «Центральная касса») работает с 2014 года. Главный офис находится в Перми. Компания является резидентом «Технопарка Пермь».