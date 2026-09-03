Эксперт: выплаты за ущерб от БПЛА на Кубани достигли 445 тысяч рублей
Средний размер страховой выплаты за повреждение недвижимости в результате атак БПЛА на Кубани в первом полугодии 2026 года составил 445 тыс. рублей. Краснодарский край вошел в тройку регионов России по числу обращений за возмещением такого ущерба. Об этом сообщаеь kuban.aif.ru со ссылкой на директора регионального филиала страховой компании Александра Казакова.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По словам эксперта, риск повреждения имущества из-за падения БПЛА включается в стандартные полисы наряду с рисками пожара, стихийных бедствий и подтоплений. Кроме того, страховщики предлагают отдельный продукт «Защита от дронов», который покрывает повреждение конструктивных элементов и внутренней отделки жилья, мебели и личных вещей, а также расположенных на участке построек. Тариф для частного дома составляет в среднем 0,2%, для квартиры — 0,14%, максимальный лимит — 15 млн руб.
Чаще всего такую страховку на Кубани оформляют жители Славянска-на-Кубани, Краснодара и Приморско-Ахтарска. Основные повреждения после атак БПЛА связаны с обшивкой и остеклением зданий. В отдельных случаях падение обломков приводит к возгораниям.
По данным страховщика, средняя выплата на Кубани в первом полугодии стала самой высокой среди сопоставленных регионов. В Брянской области она составила 239 тыс. рублей, в Чувашии — около 75 тыс. руб.
Максимальная выплата по риску падения обломков БПЛА в 2026 году составила 2,1 млн руб. за поврежденный частный дом и 6 млн рублей — за квартиру.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае растет востребованность программ страхования жилой и коммерческой недвижимости, в том числе полисов, покрывающих ущерб от атак БПЛА. При этом страховые компании не спешат выделять эти риски в отдельный продукт, а факт ущерба от падения дрона еще не гарантирует выплату. Среди других востребованных продуктов участники рынка назвали ОСАГО, каско, программы накопительного и инвестиционного страхования жизни, а также предложения для аграриев.