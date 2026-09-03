Эксперт: выплаты за ущерб от БПЛА на Кубани достигли 445 тысяч рублей

Средний размер страховой выплаты за повреждение недвижимости в результате атак БПЛА на Кубани в первом полугодии 2026 года составил 445 тыс. рублей. Краснодарский край вошел в тройку регионов России по числу обращений за возмещением такого ущерба. Об этом сообщаеь kuban.aif.ru со ссылкой на директора регионального филиала страховой компании Александра Казакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам эксперта, риск повреждения имущества из-за падения БПЛА включается в стандартные полисы наряду с рисками пожара, стихийных бедствий и подтоплений. Кроме того, страховщики предлагают отдельный продукт «Защита от дронов», который покрывает повреждение конструктивных элементов и внутренней отделки жилья, мебели и личных вещей, а также расположенных на участке построек. Тариф для частного дома составляет в среднем 0,2%, для квартиры — 0,14%, максимальный лимит — 15 млн руб.

Чаще всего такую страховку на Кубани оформляют жители Славянска-на-Кубани, Краснодара и Приморско-Ахтарска. Основные повреждения после атак БПЛА связаны с обшивкой и остеклением зданий. В отдельных случаях падение обломков приводит к возгораниям.

По данным страховщика, средняя выплата на Кубани в первом полугодии стала самой высокой среди сопоставленных регионов. В Брянской области она составила 239 тыс. рублей, в Чувашии — около 75 тыс. руб.

Максимальная выплата по риску падения обломков БПЛА в 2026 году составила 2,1 млн руб. за поврежденный частный дом и 6 млн рублей — за квартиру.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае растет востребованность программ страхования жилой и коммерческой недвижимости, в том числе полисов, покрывающих ущерб от атак БПЛА. При этом страховые компании не спешат выделять эти риски в отдельный продукт, а факт ущерба от падения дрона еще не гарантирует выплату. Среди других востребованных продуктов участники рынка назвали ОСАГО, каско, программы накопительного и инвестиционного страхования жизни, а также предложения для аграриев.

Анна Гречко