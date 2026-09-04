На Россию и Китай приходится треть всей энергии, производимой в мире, об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на полях Российско-Китайского энергетического бизнес-форума. Каждая седьмая тонна нефти, каждый пятый кубометр газа и каждый третий кВтч в мире производятся компаниями-участниками форума, подчеркнул господин Сечин. По его словам, собравшиеся на форуме компании оказывают услуги на общую сумму около $2 тлрн ежедневно. Соорганизаторами мероприятия выступают «Роснефть» и китайская CNPC.

Также на форуме была затронута тема важности альтернативных маршрутов поставок энергоресурсов. Ормузский кризис подчеркнул значение Северного морского пути, сказал Игорь Сечин. Благодаря особым отношениям между странами у Китая есть возможность приоритетного доступа к использованию этого маршрута. Северный морской путь позволяет сократить сроки доставки грузов торговым партнерам в полтора-два раза и на треть снизить затраты.

По итогам Восточного экономического форума подписано 318 соглашений на общую сумму почти 7 трлн руб. без учета коммерческих тайн, сообщил советник президента России Антон Кобяков. ВЭФ завершил свою работу. Мероприятие посетили более 9,3 тыс. человек, каждый восьмой из них — журналист.