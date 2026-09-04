Из Самары запустят прямые авиарейсы на Шри-Ланку

Зимой география прямых перелетов на Шри-Ланку из России заметно расширится: чартерные программы откроются сразу из восьми городов, а продажи туров уже идут на весь зимний сезон. Первые чартеры стартуют 2 ноября — в том числе из Самары. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ

Основную чартерную программу предстоящей зимы будет выполнять авиакомпания AZUR air: рейсы пойдут в аэропорт Маттала (Хамбантота) на юге острова. Места на бортах взяли три туроператора — Anex, FUN&SUN и «Интурист». Поскольку Маттала расположена на юге, отсюда удобнее добираться до многих отелей южного побережья, чем из Коломбо. Программы из разных городов рассчитаны до конца апреля — середины мая 2027 года.

Норма багажа на рейсах AZUR air единая: 10 кг зарегистрированного багажа и 5 кг ручной клади, для инфанта (ребенка, который летит без предоставления отдельного пассажирского места на коленях у родителя или с предоставлением места для переноски) предусмотрено 10 кг багажа.

Стоимость туров из Самары стартует от 201 тыс. рублей за двоих (вылет 2 ноября, 12 ночей, отель 3*, без питания). В сопоставимом сегменте цены держатся на похожем уровне и в других городах.

Георгий Портнов