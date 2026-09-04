Компании Дона увеличили спрос на солнечные станции и системы накопления энергии

В Ростовской области с начала лета значительно вырос спрос на оборудование для автономного энергоснабжения. Продажи солнечных станций и накопителей энергии увеличиваются на фоне перебоев с энергоснабжением и роста стоимости сетевой электроэнергии. Об этом пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По данным дистрибутора завода «Хевел» компании «ВольтаЭнерджи», спрос на гибридные солнечные станции с накопителями энергии и автономные установки в Ростовской области и Краснодарском крае вырос в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом. Общий объем таких проектов в двух регионах к концу года может составить около 54 МВт.

Как отмечают представители отрасли, предприятия и домохозяйства рассматривают солнечные станции прежде всего как способ обеспечить бесперебойное электроснабжение. Дополнительным фактором стали сложности с поставками топлива для дизельных и бензиновых генераторов.

Основными потребителями оборудования становятся предприятия малого и среднего бизнеса, которые используют солнечную генерацию для частичного снижения затрат на электроэнергию. В некоторых регионах стоимость электроэнергии для бизнеса превышает 14 рублей за кВт•ч, что делает инвестиции в собственную генерацию более привлекательными.

По оценке экспертов, рынок малой солнечной генерации в России ежегодно растет на 25–30%. При этом в 2026 году темпы увеличились из-за дополнительных рисков, связанных с надежностью энергоснабжения.

Помимо солнечных установок, в Ростовской области растет интерес к другим видам автономной генерации. Участники рынка отмечают увеличение спроса на накопители энергии и газовые установки, которые позволяют предприятиям снизить зависимость от централизованных сетей.

Валерий Климов