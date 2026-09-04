На Северном Кавказе вырос спрос на солнечные станции и накопители энергии

Перебои в работе энергосетей и рост стоимости электроэнергии привели к увеличению интереса бизнеса и частных потребителей на Северном Кавказе к автономным источникам энергоснабжения. Компании фиксируют рост запросов на солнечные станции, системы накопления энергии и другие решения для резервного питания. Об этом пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным участников рынка, в последние полгода заметно увеличилось число обращений за установкой накопителей энергии из регионов Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма. Одной из причин специалисты называют нестабильность централизованных сетей, отключения из-за высокой нагрузки и изношенности инфраструктуры, а также сложности с использованием топливных генераторов.

Как рассказал председатель совета директоров «Вольтс Групп» Владимир Млынчик, для южных регионов актуальным стало развитие систем накопления энергии совместно с солнечными панелями. При действующих тарифах для юридических лиц на низком напряжении в диапазоне 9–14 рублей за кВт•ч такие решения могут окупаться за три-четыре года.

Рост спроса на собственную генерацию в 2026 году отмечают и отраслевые эксперты. По оценке директора Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексея Жихарева, интерес к таким проектам увеличился более чем в два раза. Основными заказчиками становятся предприятия малого и среднего бизнеса, которые стремятся частично заменить дорогую сетевую электроэнергию.

Кроме того, в южных регионах растет спрос на газовую генерацию. Компании отмечают, что собственные энергоцентры становятся альтернативой длительному подключению к сетям и позволяют снизить риски перебоев в работе предприятий.

Валерий Климов