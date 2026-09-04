В Анапе 4 сентября работают 25 АЗС с ограничениями на отпуск топлива

По состоянию на 9:30 4 сентября в Анапе работают 25 автозаправочных станций. На шести АЗС по решению собственников топливо отпускают только по топливным картам и спецтранспорту, еще на 13 станциях действуют ограничения по объему отпуска в баки автомобилей, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

АИ-92 доступен на 15 АЗС, АИ-95 — на 16, АИ-100 — на одной. Дизельное топливо есть на всех 25 работающих станциях.

На девяти АЗС бензин АИ-92 и АИ-95 отпускают не более 30 л, на трех — АИ-92, АИ-95 и ДТ не более 40 л. Дизельное топливо можно приобрести в объеме до 50 л на восьми АЗС и до 60 л — еще на семи станциях.

В администрации Анапы отметили, что информация актуальна на 9:30 и в течение дня может измениться. Жителей призвали не закупать топливо впрок, чтобы сохранить его доступность для водителей и сократить очереди на АЗС.

Перебои с поставками топлива на юге России начали обостряться в мае 2026 года, а к июлю ограничения распространились на ряд регионов. Власти связывали ситуацию с ростом сезонного спроса. В конце июля положение частично стабилизировалось, однако затем ограничения вновь появились в отдельных регионах.

На Кубани наиболее заметные перебои фиксировались на Черноморском побережье. Ограничения на отпуск топлива вводились в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи. В Новороссийске ранее отмечался дефицит АИ-92 и АИ-95 при сохранявшейся доступности дизельного топлива на большинстве работающих АЗС.

Для стабилизации рынка власти ранее ограничивали экспорт топлива, смягчали требования к качеству нефтепродуктов и наращивали импорт. По данным Reuters, в августе биржевые продажи бензина в среднем снизились примерно на 20% по сравнению со второй половиной июля.

Анна Гречко