В Петербурге начали подготовку к ПМЭФ-2027

Подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму 2027 года (ПМЭФ) уже началась. Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков, передает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юбилейный ПМЭФ пройдет 16-19 июня 2027 года

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Юбилейный ПМЭФ пройдет 16-19 июня 2027 года

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Мы уже начали подготовку 30-го Петербургского международного экономического форума, который состоится 16-19 июня 2027 года»,— цитирует издание слова господина Кобякова.

В 2026 году ПМЭФ проходил с 3 по 6 июня. Основной темой форума стал «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В мероприятии приняли участие делегации более чем из 100 стран, программа включала свыше 150 сессий. По итогам форума было подписано более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6,6 трлн руб.

Карина Дроздецкая