В аэропорту Сочи 43 рейса задерживаются более чем на 10 часов

В международном аэропорту Сочи более чем на 10 часов задерживаются вылет и прилет 43 рейсов. Такие данные следуют из онлайн-табло воздушной гавани. На вылет с задержкой более 10 часов приходится 26 рейсов, еще 17 задерживаются на прилет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Среди задержанных вылетов — рейсы в Минеральные Воды, Тель-Авив, Саратов, Ереван, Пермь, Кемерово, Омск, Минск, Челябинск, Магнитогорск и Нижний Новгород. По два рейса задерживаются в Новосибирск, Тюмень, Уфу и Москву. Три рейса задерживаются в Екатеринбург и четыре — в Казань.

На прилет более чем на 10 часов задерживаются рейсы из Москвы, Саратова, Перми, Челябинска, Тюмени, Уфы, Омска и Нижнего Новгорода. По два рейса задерживаются из Тель-Авива, Новосибирска и Екатеринбурга, три — из Казани.

Всего в аэропорту Сочи задержали 117 рейсов. Из них 64 приходится на вылет и 53 — на прилет.

Росавиация неоднократно вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в Сочи и других российских аэропортах. Последний раз ограничения в Сочи действовали с 21:31 мск до 09:12 мск. В Краснодарском крае также вводили ограничения в аэропортах Краснодара и Геленджика.

На фоне изменений расписания пассажиров просят перед поездкой в аэропорт уточнять статус рейса у авиакомпании. В аэропорту усилили работу справочной службы и колл-центра, установили 300 дополнительных мест, разместили 200 карематов и добавили два кулера с водой.

Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов и работу по предоставлению предусмотренных федеральными авиационными правилами услуг. В аэропорту работают мобильные приемные, обратиться к дежурному прокурору можно по телефону 8-919-899-87-33.

Мария Удовик