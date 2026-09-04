В Геленджике топливо доступно на девяти АЗС с ограничениями

По состоянию на 9:00 4 сентября топливо доступно на девяти автозаправочных станциях Геленджика. АИ-100 есть на одной АЗС, АИ-95 — на пяти, АИ-92 — также на пяти, дизельное топливо — на девяти, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

АИ-95, АИ-92 и ДТ доступны на АЗС «Роснефть» на Строительном проезде и улице Туристической. На АЗС «Лукойл» на улице Островского и на кольце отпускают ДТ. В селе Архипо-Осиповка на АЗС «Лукойл» доступны АИ-95, АИ-92 и ДТ.

На АЗС «Газпромнефть» на объездной трассе М-4 «Дон» есть АИ-100, АИ-95, АИ-92 и ДТ. На станции на улице Ходенко и на Сухумском шоссе доступно дизельное топливо. На АЗС «Уфимнефть» на объездной М-4 «Дон» отпускают АИ-95, АИ-92 и ДТ.

Перебои с поставками топлива на юге России начали обостряться в мае 2026 года, а к июлю ограничения распространились на ряд регионов. Власти связывали ситуацию с ростом сезонного спроса. В конце июля положение частично стабилизировалось, однако затем ограничения вновь появились в отдельных регионах.

На Кубани наиболее заметные перебои фиксировались на Черноморском побережье. Ограничения на отпуск топлива вводились в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи. В Новороссийске ранее отмечался дефицит АИ-92 и АИ-95 при сохранявшейся доступности дизельного топлива на большинстве работающих АЗС.

Для стабилизации рынка власти ранее ограничивали экспорт топлива, смягчали требования к качеству нефтепродуктов и наращивали импорт. По данным Reuters, в августе биржевые продажи бензина в среднем снизились примерно на 20% по сравнению со второй половиной июля.

Анна Гречко