Утром 4 сентября в Краснодаре работают 74 АЗС

По состоянию на утро 4 сентября на территории Краснодара работают 73 автозаправочные станции. Как сообщает МЦУ города, в течение дня ситуация меняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

АИ-92 есть в наличии на 34 АЗС, АИ-95 доступен на 39 станциях, АИ-100 — на 4 заправках, дизельное топливо — на 69 автозаправочных станциях. На ряде заправок по решению собственников введены ограничения — топливо отпускается только в баки.

Работающие заправки находятся на следующих улицах: в сети АЗС «Роснефть»: Уральская, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Бородинская, Дзержинского, возле станицы Елизаветинской, Вишняковой, Кубанская набережная, Крупской; в сети АЗС «Лукойл»: Тургенева, проспект Чекистов, Старокубанская, Автолюбителей, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров; в сети АЗС «Газпром»: Мачуги, Красных Партизан, Ейское шоссе; в сети АЗС «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар—Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар—Кропоткин возле хутора Ленина, Евдокимовская, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская; в сети АЗС Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Ростовское шоссе, Пластунская; в сети АЗС «Татнефть» на Ростовском шоссе; в сети АЗС VP возле поселка Индустриального; в сети АЗС «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе; в сети АЗС Teboil: Московская, Российская, Красных Партизан; в сети АЗС «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе; в сети АЗС Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан; в сети АЗС «КТК» на Александра Покрышкина; в сети АЗС «Ирбис» на Степана Разина; в сети АЗС PNB на Шевченко; в сети АЗС «ЮНК» на Российской; в сети АЗС «Партнер» на Уральской; в сети АЗС «ОПТИ» на Красных Партизан; в сети АЗС Petrol на 70-летия Октября.

Еще 33 АЗС временно не отпускают топливо, а 9 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Алина Зорина