Утром 4 сентября в Новороссийске топливо отпускают на 28 АЗС

На 9:00 4 сентября в Новороссийске топливо отпускают на 28 автозаправочных станциях. На всех АЗС по решению собственников действуют ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей и не более 30, 40, 50 или 60 л на одну машину, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

АИ-100 доступен на одной АЗС, АИ-95 — на четырех, АИ-92 — на трех. Дизельное топливо есть на всех 28 работающих станциях.

На АЗС «Роснефть» на Мысхакском шоссе доступно ДТ, АИ-92 отпускают по топливным картам. На АЗС в Цемдолине на выезде из города есть ДТ, АИ-95 — для спецтранспорта, АИ-92 — для спецтранспорта и по топливным картам. В селе Кирилловка отпускают ДТ, АИ-92 — для спецтранспорта, АИ-95 — по топливным картам. В Верхнебаканском доступно ДТ.

На АЗС «Лукойл» на проспекте Дзержинского есть ДТ, АИ-92 и АИ-95 — для спецтранспорта по топливным картам. На станции в Раевской доступны АИ-92, АИ-95, АИ-100 и ДТ. На двух АЗС на улице Ленина в Цемдолине есть ДТ, АИ-92 и АИ-95 отпускают спецтранспорту по топливным картам. На улице Суворовской доступно ДТ, АИ-92 и АИ-95 — для спецтранспорта по топливным картам. На улице Куникова есть АИ-95 и ДТ. На Сухумском шоссе отпускают ДТ, АИ-92 и АИ-95 — для спецтранспорта по топливным картам. В селе Глебовском доступно ДТ.

На заправках сети «Газпром» в станице Натухаевской есть АИ-92 и ДТ. Станция работает до 22:00. На двух АЗС «Газпромнефть» в селе Гайдук отпускают ДТ, на станции на Сухумском шоссе — АИ-95 и ДТ.

На АЗС Rusoil в Цемдолине доступны АИ-92, АИ-95 и ДТ. Станция работает до 23:00. На АЗС «Татнефть» в Верхнебаканском есть ДТ. На всех работающих АЗС «Уфим-нефть» отпускают ДТ.

PNB в селе Кирилловка: ДТ, АИ-92 и АИ-95 отпускают по топливным картам PNB. Технический перерыв на станции — с 23:45 до 00:10. На АЗС «Кристина» на улице Шиллеровской отпускают ДТ.

При этом АЗС «Роснефть» в Цемдолине на улице Ленина, расположенная рядом с развязкой, и АЗС «Лукойл» в Верхнебаканском работают только для спецтранспорта и по топливным картам. Жителей просят воздержаться от посещения этих станций. Еще шесть АЗС временно не отпускают топливо.

Перебои с поставками топлива на юге России начали обостряться в мае 2026 года, к июлю ограничения распространились на ряд регионов. Власти связывали это с ростом сезонного спроса. В конце июля ситуация частично стабилизировалась, однако затем ограничения вновь вернулись в отдельных регионах.

На Кубани перебои наиболее заметны на Черноморском побережье: ограничения на отпуск топлива вводились в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи. В Новороссийске ранее фиксировался дефицит АИ-92 и АИ-95 при сохранявшейся доступности дизеля на большинстве работающих станций.

Для стабилизации рынка власти ранее ограничивали экспорт топлива, смягчали требования к качеству нефтепродуктов и наращивали импорт. По данным Reuters, в августе биржевые продажи бензина в среднем снизились примерно на 20% относительно второй половины июля.

Анна Гречко